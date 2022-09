Wieviel Geld bringt ein Frühchen? ARD-Doku über die Ökonomisierung von Krankenhäusern

Patientenwohl oder Geld - was steht wirklich im Vordergrund? Eine ARD-Doku wirft einen kritischen Blick u.a. auf Entbindungsstationen in deutschen Krankenhäusern.

Babys, die ohne medizinische Notwendigkeit deutlich vor dem errechneten Termin auf die Welt geholt werden? Schwerstkranke, die länger beatmet werden als unbedingt nötig? Was schwer vorstellbar scheint, soll an manchen deutschen Kliniken offenbar längst Alltag sein – aus finanziellen Motiven. Denn mit der Behandlung von zu früh geborenen Kindern oder Intensivpatienten können Kliniken eine Menge Geld verdienen. Die Biologin und Journalistin Claudia Ruby beleuchtet das Thema Krankenhausfinanzierung. Ihre Dokumentation "Wieviel Geld bringt ein Frühchen? – Warum Kliniken in Deutschland Gewinne machen (müssen)" ist nun im Ersten zu sehen.

Das Geburtsgewicht eines Babys ist mitentscheidend für die Abrechnung der Behandlungskosten: So überweisen die Krankenkassen für ein Kind, das mit weniger als 1.000 Gramm auf die Welt gekommen ist, deutlich mehr Geld als für einen Säugling, der das Doppelte auf die Waage brachte, oft 100.000 Euro und mehr. Ähnliches gilt für schwerkranke Patienten auf Intensivstationen: Je länger beatmet wird, desto größer ist die Zahlung an die Klinik.

Reform scheint dringend nötig

"Ich fand es eindrucksvoll zu sehen, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte sich gegen dieses System wehren. Der Druck, der in einigen, nicht in allen, Krankenhäusern auf sie ausgeübt wird, ist enorm", sagt Claudia Ruby. "Die Arbeitsverträge verbieten den Medizinerinnen ud Medizinern, über Interna zu sprechen, und so wird ziemlich effektiv verhindert, dass das ganze Ausmaß der Ökonomisierung im Krankenhaus an die Öffentlichkeit kommt."