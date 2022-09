"Tatort": Mord aus Frauenhass – wie viele Femizide gibt es in Deutschland?

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) bekamen es in ihrem neuesten Fall mit toxischer Männlichkeit in ihrer krassesten Form zu tun. Wie realistisch war der "Tatort"?

Ob die Bundeswehr glücklich war mit dem Start in die "Tatort"-Saison? Zwar zeigte der Ludiwgshafener "Tatort: Das Verhör" mit Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) auch eine moderne weibliche Truppen-Chefin (Katrin Röver als Oberstleutnant), aber eben auch als Hauptfigur/Bösewicht den antifeministisch gewalttätigen Hauptmann Kessler, der zudem vom ehemaligen James Bond-Gegenspieler Götz Otto gespielt wurde. Wie überzogen, spannend, realistisch oder gaga war dieser Verhör-Thriller rund um lebendig verbrannte, weibliche Opfer? Und wie oft kommt Mord aus Frauenhass tatsächlich in Deutschland vor?

Der Begriff Femizid kommt aus dem Englischen ("Femicide") und wurde 1976 von der Soziologin Diane Russell geprägt. Gemeint ist die vorsätzliche Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Meist werden die Taten durch männliche Partner oder Ex-Partner verübt. Doch auch Tötungen von Frauen und Mädchen durch Familienmitglieder – zum Beispiel "Ehrenmorde" – und im Kontext sexualisierter Gewalt werden in der Statistik erfasst. Das Bundeskriminalamt (BKA) liefert zur Femizid-Häufigkeit in Deutschland über die letzten Jahre folgende Opferzahlen: 135 (2015), 155 (2016), 147 (2017), 122 (2018), 117 (2019), 139 (2020).

Woher kennt man "Bösewicht" Götz Otto?

Schlagartig bekannt wurde der 1967 in Offenbach geborene Hüne als Handlanger des Chef-007-Gegenspielers Elliot Carver (Jonathan Pryce) im James-Bond-Film "Der Morgen stirbt nie" (1997). Der 1,98 Meter große Götz Otto, ausgebildet an der renommierten Münchener Otto-Falckenberg-Schule, passte von seiner Physis einfach zu gut ins Klischeebild des blonden deutschen Bad Guys, als dass man ihn übersehen hätte können. Danach hatte der privat besonnen wirkende, sozial engagierte Familienvater (vier Kinder, heute bei München wohnend) lange Zeit sein Image als Brutalo-Hüne weg. Beispiele: In Oliver Hirschbiegels "Der Untergang" (20049 war er Sturmbannführer Otto Günsche. 2005 agierte er als Bösewicht Harry Melton im Ensemble der Karl-May-Spiele Bad Segeberg. Zuletzt war Otto im März 2022 im starken Franken-"Tatort: Warum" zu sehen. Man will nicht spoilern, ob als "Guter" oder "Böser", aber sagen wir es so: Er blieb seinem Image treu.