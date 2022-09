The Voice of Germany 2022: "Nerd" Alex haut mit Auftritt alle Coaches um

Am Freitagabend nutzte Kandidat Alex aus Belgien seine Chance bei "The Voice of Germany". "Ich bin ein Nerd", stellte sich der IT-Mitarbeiter und Hobby-Astrophysiker vor. Das hielt Alex aber nicht davon ab, die Bühne zu rocken und einen Vierer-Buzzer zu ergattern.

Die sechste Folge von "The Voice" startete mit der starken Stimme von Ceri Hall-Brady (22) und dem Tracy-Chapman-Hit "Fast Car". Dafür glühten direkt alle vier Buzzer der Coaches. "Du musst nicht laut sein, um zu strahlen, das ist ein Geschenk, was du von oben bekommen hast", war Mark Forster begeistert von dem Auftritt, der locker und leicht auf den Coach wirkte. Glück für Mark, der Ceri für sein Team gewinnen konnte.

Kandidat wegen Yvonne Catterfeld bei TVOG Durch die Adern von Samuel (43) fließt "Gospel". Kein Wunder, denn sein Vater war Priester in den USA und somit ist Samuel mit der Musik aufgewachsen. In Berlin gründete das Talent seinen eigenen Chor und lernte so den ehemaligen TVOG-Coach und Gospel-Fan Yvonne Catterfeld kennen. "Yvonne hat mir empfohlen, zu 'The Voice' zu gehen", erklärte Samuel. Ein guter Rat, denn das Talent konnte mit dem Song "You Raise Me Up" einen Buzzer von Mark Forster ergattern, dessen Team nun um den Berliner reicher geworden ist.

