"Familie Bundschuh – Unter Verschluss": Kritik zum Film heute im ZDF

Wütender als hier hat man Mutter Gundula Bundschuh ( Andrea Sawatzki ) nie gesehen. Ausgerechnet jetzt, da eine Reise mit Gerald ( Axel Milberg ) auf die Malediven unmittelbar bevorsteht, steckt sich ihr Bruder Hans-Dieter, genannt Hadi (Stephan Grossmann) mit dem Corona-Virus an. Liegt auf dem Gutshof, den Gerald so leichtfertig ersteigert hat, um "alle unter einem Dach" zu vereinen, etwa wirklich ein Fluch, wie Hadi, der Dichter, meint? Seine Recherchen für einen historischen Schauerroman lassen jedenfalls darauf schließen: Unter dem Gutshof liegt das Opfer eines Brudermords begraben.

Bei Blitz und Donner schmeißen sich fortan die Bundschuhs in "Familie Bundschuh – Unter Verschluss" abermals alle erdenklichen Bosheiten an den Kopf. Und einen neuen Hund haben sie obendrein. Der heißt "Drosten", wohl vor allem deswegen, weil sich der Name ("Droschd'n") von Hadis Frau Röschen so wunderbar ins Schwäbische übersetzen lässt.