"Ab ins Kloster! – Rosenkranz statt Randale": 4. Staffel startet bei kabel eins

Das Sozialexperiment "Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale" geht in die vierte Runde. Auch die neue Staffel der Kabel Eins-Doku scheint es in sich zu haben. Anstatt Partys unter Palmen zu feiern, kommen in der Auftaktfolge die Botoxqueen Jessy (20), das Partygirl Lara (21) und die Gogo-Tänzerin Marie (20) zu ihrer Überraschung in das Benediktinerinnen-Kloster in Windhoek in Namibia – und dort schnell an ihre Grenzen. Neben Alkohol und Zigaretten sind auch Partys tabu. Von Smartphones ganz zu schweigen. Pro Folge werden werden mehrere Kids aus ihrem gewohnten Alltag gerissen, und es geht hinein in eine Welt, die ihnen bislang verborgen blieb. Lia Cali (19), Elena (16) und Jenny (20) landen in Folge zwei in der buddhistische Klosterschule Ganden Tashi Choeling bei Berlin. So sollen die bis dato eher renitenten Mädchen zur Besinnung kommen.