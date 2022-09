"Kannste Regieren?": Scholz, Baerbock und Lauterbach beantworten Kinderfragen

Bundeskanzler Olaf Scholz (64), Außenministerin Annalena Baerbock (41) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (59) stellen sich dem Fragenhagel einer Schulklasse. "Kannste Regieren? Baerbock, Scholz & Lauterbach zurück in der Schule" wird am Donnerstag, 22. September um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn gezeigt. Der Bundeskanzler empfängt die Kinder standesgemäß im Kanzleramt, die Ministerin und der Minister statten ihnen im Klassenzimmer einen Besuch ab.