"Goodbye Deutschland"-Star Oksana Kolenitchenko: "Wir spielen gar nichts"

Von Los Angeles zieht es Oksana Kolenitchenko und ihre Familie nach Las Vegas. Was sie zu diesem Schritt bewogen hat und warum sie und ihr Mann ihr Eheversprechen erneuern, erzählt der "Goodbye, Deutschland"-Star im Interview.

Diese Frau zieht ihr Ding durch: Die 34-jährige gebürtige Russin Oksana Kolenitchenko wagt mit ihrem Mann und den zwei Kindern (Arielle, 5, und Milan,7), den nächsten Schritt: Nachdem die Familie vor vier Jahren vor den "Goodbye Deutschland"-Kameras nach Los Angeles ausgewandert war, zog es sie nach zwei Jahren Pandemie nach Las Vegas. Dort soll ihr neuer Lebensmittelpunkt aufgebaut werden.

Was genau hinter dieser Entscheidung steht, verrät die Sängerin im Interview, in dem sie auch durchblicken lässt, dass in ihrem Leben nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. Doch in der kommenden Folge soll ein zweites Eheversprechen auf Mykonos mit Ehemann Daniel die dunklen Zeiten überschreiben und ihre Liebe feiern. Zum ersten Mal wird auch ihr Vater nach jahrelangem Streit an ihrer Seite stehen. Dieser zehnte Hochzeitstag hält jedoch mehr Überraschungen parat, als es der "Goodbye Deutschland"-Ikone lieb ist. Alles zu sehen am Freitag, 2. September, um 20.15 Uhr, bei VOX, denn da gewährt die Familie exklusive Einblicke in "Oksanas Welt".

prisma: Wenn Sie Ihre Ehe mit Daniel in drei Worten beschreiben müssten, welche wären das?

Oksana Kolenitchenko: Da muss ich kurz überlegen. Zusammenhalt, Loyalität und auf jeden Fall explosiv (lacht).

prisma: Inwiefern explosiv? Kracht es oft in Ihrer Ehe?

Oksana Kolenitchenko: Man muss wissen, dass es einen großen Unterschied zwischen mir und meinem Mann gibt: Daniel ist sehr pessimistisch. Ich hingegen sehe immer das Positive. Er sagt zwar immer, dass er Realist sei, aber ich sehe ihn dann doch eher als Skeptiker. Ich denke aber, dass wir genau deswegen immer einen Mittelweg finden, der uns beide glücklich macht.

prisma: Ist es also eine besondere Herausforderung, den eigenen Ehemann auch als Geschäftspartner an seiner Seite zu haben?

Oksana Kolenitchenko: Ja, das ist sicherlich eine Herausforderung, aber wir ergänzen uns einfach sehr gut. Wir sind zwar zwei Alpha-Tiere, die auch ihre Meinungen haben, kommen am Ende jedoch immer auf einen gemeinsamen Nenner. Auch wenn es oft knallt, habe ich das Gefühl, dass dieses Knallen einen guten Output hat. Es ist hinterher immer besser als vorher.

prisma: Sie sind mir Ihrer Familie von Los Angeles nach Las Vegas gezogen. Obwohl Sie bereits in LA ein Lokal haben, suchen Sie in Las Vegas nach etwas Neuem. Waren Sie erfolgreich?

Oksana Kolenitchenko: Leider noch nicht. Aufgrund der Pandemie und der Ungewissheit sind wir auch noch etwas zögerlich. Wir haben das damals in LA alles etwas überstürzt – und im Urlaub einfach einen Nachtclub gekauft. Wir hatten noch nicht einmal ein Visum. Daraus haben wir gelernt. Auch wenn Anfängerfehler durchaus in Ordnung sind, forcieren wir es diesmal nicht. Wenn der richtige Moment, die richtige Location und der richtige Partner als Investor kommen, dann werden wir zuschlagen. Oder die richtige Location findet uns.

prisma: Faszination Las Vegas – wie erleben Sie diese ausschweifende Stadt jetzt, da Sie dort zu Hause sind?

Oksana Kolenitchenko: Witzigerweise als genaues Gegenteil. Ich bin gerade im Schlafzimmer, sitze auf dem Sofa und schaue in meinen Garten. Ich wohne auf einem Golfplatz, es ist grün und wundervoll ruhig. Ich habe ein absolutes Paradies gefunden. Es ist kinderfreundlich, es gibt viele Parks und so viel Natur. Las Vegas ist eine unglaublich vielseitige Stadt. Sie ist mit dem Glitzer und Glamour wie eine Art Parallelwelt.

prisma: Heißt es für Sie also: Familie im Grünen und Business am Strip?

Oksana Kolenitchenko: Ja, all das, was man mit Las Vegas verbindet, kann ich nach einer siebenminütigen Autofahrt haben. Für Abende zu zweit oder gerade für unser Geschäft ist das ideal. Beides zu haben, ist der größte Luxus für uns. Dieser Lifestyle ist ja nicht nur privates Vergnügen, sondern vor allem ein geschäftliches Vergnügen. Es geht nicht mehr, als es als Gastronom in Vegas zu schaffen.

prisma: Ist es das, was Sie zu der Entscheidung motiviert hat, Ihren Lebensmittelpunkt nach Las Vegas zu verlagern?

Oksana Kolenitchenko: Es ist ein Mix aus vielen Dingen. Das Leben in LA hat sich sehr verändert aufgrund der Pandemie. Es ist sehr kriminell geworden. Wir und wirklich jeder unserer Freude wurden in LA entweder ausgeraubt oder das Auto wurde eingeschlagen. Es ist einfach eine gefährliche Stadt. Um die Sicherheit unserer Kinder zu garantieren, mussten wir da weg.

prisma: Es hört sich so an, als sei etwas Konkretes vorgefallen?

Oksana Kolenitchenko: Eine Geschichte war ausschlaggebend. Ich wollte meine Kinder zum Karate bringen, und wir fanden zwei Obdachlose, nackt, vollgepumpt mit Drogen auf der Treppe zum Karateraum vor. Meine zwei Kinder waren völlig schockiert und haben natürlich nicht verstanden, warum diese armen Leute kein Zuhause haben. Mein Mutterherz war gebrochen. Wie sollte ich das den Kleinen erklären? Wir haben uns einfach nicht mehr sicher gefühlt. Las Vegas ist daher die beste Lösung gewesen. Wir leben hier in einer geschlossenen Community mit Sicherheitsdienst. Wir haben hier zum ersten Mal die Möglichkeit, mit unseren Kindern Fahrrad zu fahren. Das sind so kleine Dinge im Leben, die einem dann doch großen Luxus bereiten – so etwas Einfaches wie Fahrradfahren.

prisma: Ihre Kinder wachsen gewissermaßen als Personen des öffentlichen Lebens auf ...

Oksana Kolenitchenko: Ja, und ich finde das in Ordnung. Ich glaube, für meine Kinder ist es das große Glück, dass sie hier in Las Vegas leben und nicht in Deutschland, wo wir auch oft erkannt werden. Mir ist es einfach wichtig, dass meine Kinder sehen, wie Mama und Papa arbeiten. Ich sehe das vergleichsweise so: Das Kind vom Bäcker wird auch in der Bäckersstube groß. Unsere Kinder, Gastronomiekinder, wissen, dass wir ein Restaurant haben und von einem Kamerateam auf unserem Werdegang begleitet werden. Wir riskieren vielleicht etwas mehr als andere, aber am Ende sind wir einfach nur Mama und Papa, die versuchen, so zu leben, wie es am besten ist. Die Kinder sind ein wichtiger Teil davon.

prisma: Wie geht es Ihren Kindern damit?

Oksana Kolenitchenko: Sehr gut. Sie sind keine Schauspieler, müssen keine Entscheidungen treffen, müssen nichts tun, was sie nicht wollen. Für sie ist es Normalität. Die Kameras gehören zu unserem Alltag. Wir arbeiten seit sieben Jahren mit dem gleichen Team. Unser Realisator kennt unsere Kleinen seitdem sie auf der Welt sind. Wir sind keine Hollywood-Produktion. Wir spielen gar nichts. Nichts, was Sie im Fernsehen sehen, ist gespielt. Es gibt kein Drehbuch. Wir wachen morgens auf, und der einzige Unterschied zu anderen Familien ist, dass da noch eine Kamera ist. Wir sind eine ganz normale Familie. Wir haben unsere Problemchen, wir haben unsere Challenges und unsere Abenteuer.

prisma: Was genau hat Sie motiviert, dieses abenteuerliche Leben vor der Kamera zu führen?

Oksana Kolenitchenko: Meine allergrößte Motivation ist es tatsächlich, eine Inspiration für andere Menschen zu sein. Ich bin Immigrantin, ich bin Russin, und ich bin stolz auf meinen bisherigen Lebensweg. Ich habe oft nach Vorbildern gesucht, die mich inspirieren, mir zeigen, dass alles möglich sein kann. Ich habe gemerkt, dass der einzige Mensch, der mich am meisten unterstützt, mich aber auch am meisten fordert, ich selbst bin. Warum also soll ich das nicht auch für andere sein können?

prisma: Wie finden Sie sich denn in dieser ambivalenten Welt aus Bewunderung und Spott – auch auf den Sozialen Medien – zurecht?

Oksana Kolenitchenko: Mir macht es unglaublich viel Spaß in der Öffentlichkeit zu stehen. Außerdem habe ich kein Problem damit, kritisiert zu werden. Es wird immer Menschen geben, die meinen Weg, wie ich ihn gehe, nicht nachvollziehen können. Aber ich glaube, dass meine Kommunikation in den Sozialen Medien und im Fernsehen Menschen erreichen kann, die ihr Leben hinterfragen und etwas aus meiner Sendung mitnehmen können. Sie sollen sehen, dass wir am Boden waren, krank waren, aber immer aufgestanden sind und nie aufgegeben haben. Ich hoffe, vor allem die Frauen erreichen zu können. Wir sind dabei, uns als starkes Geschlecht zu positionieren.

prisma: Was sagt Ihre Familie dazu, dass sie weiterhin als "Personality" bei "Goodbye Deutschland" etabliert werden?

Oksana Kolenitchenko: Alle sind sehr stolz. Wir sind insgesamt alle sehr glücklich über diesen Werdegang. Es ist natürlich immer mit einem großen Fragezeichen verbunden, ob die Leute das sehen wollen. Ich hoffe, wir können die Zuschauerinnen und Zuschauer inspirieren. Und wenn es Menschen gibt, die unsere Sendung gekuckt haben, und sich etwas im Leben trauen, dann habe ich schon etwas erreicht. So etwas beflügelt auch mich wieder.

prisma: Schauen Sie die Sendung eigentlich selbst an?

Oksana Kolenitchenko (schmunzelt): Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich meine Sendung gerne gucke, ich finde sie amüsant. Während der Produktion sichte ich das Material jedoch, um die Inhalte zu prüfen. Und damit meine ich Momente, in denen man vielleicht mal einen Schlüpper sieht oder meine Kinder oberkörperfrei zu sehen sind. Das sollte nicht sein. Ich muss aber natürlich schmunzeln, wenn ich sehe, wie wir im Fernsehen zu sehen sind. Mir ist es wichtig, dass wir authentisch bleiben. Und so lange das der Fall ist, ist es mir wurscht, wie ich aussehe oder wie sich meine Stimme anhört.

prisma: In der kommenden Folge treffen Sie folgende Aussage: "Ohne 'Minus' gibt es kein 'Plus". – Was meinen Sie damit?

Oksana Kolenitchenko: Die schlechten Momente gehören einfach zum Leben dazu. Durch sie kann man die guten Momente noch mehr schätzen. Das Leben ist nicht immer nur eitel Sonnenschein. Auf Regen kann aber auch Gutes folgen. Man muss durch negative Momente durch, um den Sonnenschein zu bekommen.

prisma: Sie hatten in Ihrem Leben mit einigen Problemen zu kämpfen. Nach einem Bienenstich erlitten Sie einen allergischen Schock, ihr Körper reagierte nur noch schlechter auf Antibiotika, schließlich erkrankten Sie am Chronischen Fatigue-Syndrom.

Oksana Kolenitchenko: Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren stark mit meiner Gesundheit auseinandergesetzt. Auch in diesem Zusammenhang habe ich das Gefühl, dass nichts ohne Grund passiert. Mittlerweile bin ich für diese Tortur fast dankbar, weil ich ein ganz anderes Bewusstsein für meinen Körper, mein Leben und auch meine Kinder entwickelt habe. Alternative Heilmethoden haben mir wieder Kraft gegeben, als es die westliche Medizin nicht konnte. Ich bin eine Powerfrau, die mit positiver Energie nach vorne schaut. Ich arbeite jeden Tag dafür, dass es mir immer besser gehen wird. Ich bin jetzt aktuell in einer Phase, in der ich eigentlich kein Fatigue-Syndrom mehr habe. Mein Business, meine Familie, Instagram, die Drehtage – Das ist schon eine Menge. Das würde vielleicht nicht jeder so durchhalten. Ich persönlich habe für mich aber einen eigenen Standard festgelegt, der mich glücklich macht.

prisma: Auch wenn Sie jetzt in Las Vegas Gas geben, vermissen Sie Ihre Heimatstadt Berlin?

Oksana Kolenitchenko: Würde ich jetzt so nicht sagen, nein. Ich verbinde eine Stadt vor allem mit Freunden und Familie, die ich schon sehr vermisse. Ich liebe es aber, wie super positiv die Amerikaner sind. Ich möchte es nicht negativ darstellen, aber die Deutschen sind schon etwas spezieller. Meine Kinder haben hier einfach ein wunderbares soziales Leben.

prisma: In der kommenden Folge geht es unter anderem um die Gründe, die hinter Ihrer zweiten Hochzeit stecken. Warum genau fand Sie auf Mykonos statt?

Oksana Kolenitchenko: Wir waren schon an vielen Orten in unserem Leben. Aber wir waren noch nie auf so einer Insel wie Mykonos. Diese Insel hat etwas Mystisches, Magisches an sich. Ich wusste sofort, als ich die Location das erste Mal sah, dass ich da noch mal heiraten will. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Die Energie, die wir an diesem Tag mit den Gästen hatten, war magisch. Nur glückliche Gesichter, alle, die wir lieben, auf einem Haufen. Es ist so viel schiefgelaufen, die Blumen sind permanent runtergeflogen, wir haben Stunden auf unser Essen gewartet. Eine Panne jagte die nächste. Das werden wir dann in der Folge sehen. Trotzdem haben alle pure Freude ausgestrahlt. Ich hoffe einfach, dass auch die Zuschauer wahnsinnig viel Spaß an der Folge haben. Meine Botschaft lautet: Sie sollen in ihrem Leben das machen, was sie glücklich macht – egal, was andere Leute dazu sagen!