"Diana" bei SAT.1: Ihre Liebe zu Hasnat Khan – und das traurige Ende

Der deutsche Regisseur Oliver Hirschbiegel widmet sich in "Diana" vor allem der Liebesgeschichte zwischen der Prinzessin und dem Herzchirurgen Hasnat Khan. In Großbritannien machte er sich damit keine Freunde. An den Kinokassen und bei Kritikern fiel der Film durch.

Diana Drama • 30.08.2022 • 22:30 Uhr

Wie dreht man einen Film, den die ganze Welt schon zu kennen meint? Einfach die Geschichte hinter der Geschichte erzählen – so wird es sich Oliver Hirschbiegel gedacht haben, als er den Auftrag zu "Diana" (2013) annahm – ein Drama über das Leben und den Tod der Princess of Wales. Erfahrung mit schwierigen Biopics konnte der deutsche Hollywood-Regisseur dank "Der Untergang" bereits vorweisen. SAT.1 zeigt den Film am Vorabend des 25. Todestags von Prinzessin Diana erneut.

Der Film beginnt, als alles schon vorbei ist: Diana (Naomi Watts) hat sich gerade von ihrem Mann Prinz Charles getrennt und wartet in Kensington Palace auf die Scheidung. Da lernt sie den smarten und selbstbewussten Herzchirurgen Hasnat Khan (Naveen Andrews) kennen. Diana ist fasziniert von dessen Unabhängigkeit und Fähigkeit, Menschen Leben zu schenken – und verliebt sich in ihn.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Es folgt eine ungelenke, weil den Umständen geschuldete Annäherung. Zwischen der vorsichtig-spröden, von Privatdiener und Protokoll eingeengten Britin und dem freiheitsliebenden pakistanischen Arzt entwickelte sich tiefe Zuneigung. Während sich Diana voll auf Hasnat einlässt, hat dieser zunehmend Probleme, das Versteckspiel, dem das Paar unterworfen ist, zu akzeptieren. Heimliche Fahrten im Kofferraum, Clubbesuche mit Perücke, offene Verleugnung. Die Beziehung wird auf immer neue Bewährungsproben gestellt, bis sie zerbricht. Diana verlässt ihre wohl einzig wahre Liebe, lernt einen neuen Mann kennen und kommt 1997 tragisch bei einem Autounfall ums Leben.

Vor dem Film zeigt SAT.1 eine Doku Diana Spencer war eine Legende. Der Film versucht mit klaren wie sachten Bildern, den Menschen hinter der Inszenierung sichtbar zu machen. Und wann zeigen sich Menschen besser, als in jenen Momenten, in denen sie Gefühle offenbaren? So ist "Diana" zuallererst eine Liebesgeschichte, ein Drama. Mit allen Facetten einer Boy-meets-girl-Story – nur unter den besonderen Bedingungen eines globalen Blitzlichtgewitters und besorgten Empires. Nicht zuletzt deshalb hat die Liebe der Diana Spencer zum Herzchirurgen Hasnat das Zeug zum Rührstück.

SAT.1 zeigt den Spielfilm im Anschluss an die neue Reportage "Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin" um 20.15 Uhr. In dem mehr als zweistündigen Beitrag erinnern sich enge Vertraute sowie Society-Expertinnen und -Experten an die Frau, die als Superstar des britischen Königshauses, als Löwenmutter für ihre Söhne William und Harry und als wohltätiger Engel galt: "Ich vermisse sie", sagt etwa ihr ehemaliger Butler Paul Burrell: "Jeden einzelnen Tag in meinem Leben."

Diana – Di. 30.08. – SAT.1: 22.30 Uhr