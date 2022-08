Rettet die Ostsee: Wie schlecht steht es um das Gewässer?

Um das Ökosystem der Ostsee steht es nicht gut. Eine ARD-Doku zeigt auf, was die Gründe dafür sind und was getan werden muss.

Rabiat! Rettet die Ostsee Reportage • 29.08.2022 • 22:50 Uhr

Geht es um verschmutzte und überfischte Meere, denken viele zuerst an Atlantik, Pazifik und Mittelmeer. Dabei liegen die Gefahren für die großen Gewässer unserer Welt viel näher. Etwa an der Ostsee, einem der beliebtesten Ziele für Ferien- und Badegäste hierzulande. Denn auch um das Ökosystem im Nordosten Deutschlands steht es nicht gut, wie eine Reportage im Ersten nun unterstreicht. Überfischung und Plastikmüll bedrohen die Ostsee. Reporter Manuel Möglich begibt sich auf eine "rabiate Reise an ein fast totes Meer", wie es in der Ankündigung des Films aus der "Rabiat"-Reihe gar heißt.

Die Ostsee sei in durchwachsenem Zustand, urteilte eine Studie 2020; das Ökosystem droht zu kippen. Doch was bedeuten diese Beobachtungen in der Realität? Um die Zustände vor Ort zu dokumentieren, begleitet der "Rabiat"-Autor unter anderem Uwe Lund, einen der letzten Berufsfischer von Flensburg, auf seinem Schiff "Popeye". Der 50-Jährige beobachtet seit Jahren, wie sich die Ostsee verändert. Früher hätte er viel mehr gefangen, heute würden die Netze oft leer bleiben. Lund gesteht: "An den Klimawandel habe ich früher nicht geglaubt, aber mittlerweile weiß ich: Den gibt es".

Zu Wort kommen in der Reportage auch Politiker, Biologen und Menschen aus der Tourismusbranche; fast alle sorgen sich auf unterschiedliche Weise um die Zukunft der Ostsee. Eine Kampagne im großen Stil organisiert derweil die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd. In Strandcamps finden die Aktivistinnen und Aktivisten zusammen, klären Touristen auf und begeben sich auf Boote, um Plastikmüll zu suchen und die Fischerei zu kontrollieren. Vor Kühlungsborn entdeckt das Team, begleitet von Reporter Möglich, ein altes Fischernetz – eines von etwa 10.000, in denen sich laut Experten jährlich Meerestiere verfangen und die zur Mikroplastik-Belastung beitragen.

Was hätten die zuständigen Länder in der Vergangenheit besser machen können – und wie kann die Ostsee heute noch gerettet werden? Mit Blick auf die praktische Wirklichkeit am Meer sucht die Reportage nach Antworten.

