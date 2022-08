"ZDF Fernsehgarten" wird am Sonntag zur Rock-Show

Ungewöhnliche Musik-Acts im "ZDF Fernsehgarten": Am Sonntag sollen Bands wie Mando Diao, The Rasmus oder Bonfire dem Publikum einheizen.

Luftgitarre spielen und headbangen statt brav sitzen und klatschen? In der neuen Ausgabe des "ZDF Fernsehgartens" kommt einiges auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Normalerweise werden in der Sendung sanftere Töne angestimmt. Am Sonntag, 28. August, 12.00 Uhr, ist das jedoch anders. Moderatorin Andrea Kiewel präsentiert Rock und Metal aus Mainz.

Die Namensänderung zu "Rock im Garten" lässt erahnen, dass die neue Ausgabe der beliebten Sonntagsshow, in der gewöhnlich Pop und Schlager angesagt sind, eine Anlehnung an das berühmte Metal-Festival "Rock im Park" sein soll. Auf Rammstein und Metallica müssen die Zuschauer verzichten, trotzdem klingt das musikalische Line-up vielversprechend: So sind neben Mando Diao, The Rasmus, Bonfire und Rock-Sängerin Doro auch Kissin' Dynamite, Smash into Pieces und Nanowar of Steel zu Gast. Laut der ZDF-Pressemitteilung soll es "rockig-schick" und "das größte TV-Rock-Festival" werden.