"RTL Samstag Nacht" kommt mit großer Gala-Show zurück

Erinnerungen an Mirco Nontschew

Durch den Abend führt Hugo Egon Balder (72). "Als damaliger Produzent nun das große 'RTL Samstag Nacht'-Wiedersehen zu moderieren und auf die alte Truppe zu treffen, macht mich sehr glücklich", sagt Balder. Das werde ein Spaß. Und er fügt hinzu, dass auch eines früheren Stars der Show gedacht werde: "Es versteht sich von selbst, dass wir in der Show natürlich auch unserem Freund Mirco Nontschew [1969-2021] würdig gedenken." Der Berliner "LOL"-Star starb am 3. Dezember mit nur 52 Jahren in seiner Wohnung.