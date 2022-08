Wie gelingt die Verkehrswende? ARTE-Doku sucht Antworten

Wie kann man die Städte und ihre Bewohner vom Autoverkehr entlasten? Eine ARTE-Doku hat sich in mehreren Großstädten umgeschaut.

Wie gelingt die Verkehrswende? Reportage • 27.08.2022 • 21:45 Uhr

Klima, Arbeit, Soziales: Die Herausforderungen, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen, sind mannigfaltig. Zumal an jenen Orten, an denen sich die Probleme in den kommenden Jahren verdichten werden: in den großen Städten. Überall auf der Welt widmen sich Politiker und Stadtplaner der Frage, wie die Metropolen menschen- und umweltfreundlicher gestaltet werden können. Wie entsteht auf nachhaltige Weise mehr Raum für immer mehr Menschen? Wie wird die Luft in den Städten sauberer? Viele dieser Fragen entscheiden sich daran, wie der Verkehr alternativ organisiert werden könnte. "Wie gelingt die Verkehrswende?", fragt eine gleichnamige ARTE-Reportage nun – und sucht anhand zahlreicher Beispiele nach möglichen Antworten.

In vielen Metropolen wird bereits heute emsig umgebaut, wie der Film von Johan von Mirbach dokumentiert: In Paris wird die Stadtautobahn an der Seine für den Verkehr gesperrt und zur Flaniermeile; in Zukunft sollen Flugtaxis und ein größeres Metronetz dafür sorgen, dass kein Weg länger als eine Viertelstunde dauert. Auch in Barcelona sind zukünftig ganze Viertel für den Autoverkehr tabu – ein sinnvolles Mittel gegen die steigende Luftverschmutzung? Fahrradschnellstraßen sollen wiederum in Kopenhagen für Verkehrsentlastung sorgen und bald in Dänemark sogar ganze Städte miteinander verbinden. Überflüssig werden sollen Privatautos auch in Teilen der deutschen Hauptstadt: Die klimagerechte Modellstadt, die auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel entsteht, setzt auf Carsharing und klimafreundliches Bauen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Doch was so perfekt und zukunftsweisend klingt, ist nicht immer auch umsetzbar: Wer den Autoverkehr abschaffen und dafür Raum für Fahrräder und Fußgänger schaffen will, sieht sich oft heftiger Gegenwehr ausgesetzt. Die Visionen treffen nicht selten auf eine tristere Realität. Bisweilen nehmen die Umbauten zudem viel mehr Zeit in Anspruch als geplant. Wie realistisch ist die Verkehrswende trotz aller guten Absichten also?

Wie gelingt die Verkehrswende? – Sa. 27.08. – ARTE: 21.45 Uhr