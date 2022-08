VOX-Doku: Alvaro Soler und Nico Santos auf den Spuren von Buena Vista

Alvaro Soler und Nico Santos, die beiden Musiker mit spanischen Wurzeln, begeben sich in Kuba auf Spurensuche. Was macht die Musik der Karibikinsel so besonders?

Viva Cuba! Alvaro Soler und Nico Santos auf den Spuren von Buena Vista Dokumentation • 27.08.2022 • 20:15 Uhr

Sie zählen zu den bekanntesten Vertretern des Gute-Laune-Pops in Deutschland: Mit Hits wie "Sofia" (2016) und "La cintura" (2018) oder "Rooftop" (2017) und "Oh Hello" bestimmen Alvaro Soler und Nico Santos seit Jahren die Playlists vieler Sommerpartys. 2018 veröffentlichten die beiden Musiker mit "Fuego" sogar ihren ersten gemeinsamen Song – natürlich auf Spanisch, denn sowohl der 1991 in Barcelona geborene Soler als auch sein 1993 in Bremen geborene und auf Mallorca aufgewachsene Kollege haben eine ganz besondere Beziehung zu dem mediterranen Land. Ihre musikalische Beziehung wollen die beiden Musiker nun weiter vertiefen: In der VOX-Doku "Viva Cuba! Alvaro Soler und Nico Santos auf den Spuren von Buena Vista" reisen sie dafür nach Kuba.

Der karibische Inselstaat ist nicht nur Zigarren, Che Guevara und Kommunismus bekannt, sondern auch für die florierende Musiklandschaft. Dieser wollen Alvaro Soler und Nico Santos nachspüren: In der kubanischen Hauptstadt Havanna treffen sie ehemalige Mitglieder der legendären Musik-Combo Buena Vista Social Club. Gemeinsam mit Eliades Ochoa, Amadito Valdés und Barbarito Torres blicken sie nicht nur auf die Geschichte der Band zurück, sondern lassen sich auch ihre bekanntesten Auftrittsorte zeigen. Außerdem besuchen sie auf Kuba die Bar, von der einst Ernest Hemingway schwärmte.

Am Ende wollen die beiden Musiker so genug Inspirationen für ihren neuen gemeinsamen Song sammeln: "Candela" erscheint am 26. August im Rahmen von Alvaro Solers Album "The Best Of 2015-2022". Einen Vorgeschmack gaben die beiden Musiker zudem vor einiger Zeit auf Instagram sowie bei dem großen Abschlusskonzert, welches die fast vierstündige Dokumentation abschließt.

"Die gesamte Reise hat unglaublich viel Spaß gemacht", schwärmt Nico Santos von dem Trip: "Die Kubaner haben bewiesen, wie sehr sie die Musik lieben und wie gut sie feiern können. Mit dem Song möchten wir uns auch für die große Gastfreundschaft bedanken." Auch Alvaro Soler ist dankbar über die musikalische Bereicherung: "Die Erfahrungen werden uns noch lange begleiten", sagt er.

