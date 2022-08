"Terra X: Abenteuer Freiheit" – Mit dem Van von Mexiko nach Kanada

Zwei Frauen erfüllen sich mit dieser Reise den ganz großen Traum – und haben lange dafür gespart: Von Mexiko reisen sie bis an die Pazifikküste Kanadas.

"Wir haben mehrere Jahre immer diesen Traum vor Augen gehabt", sagt Anna: "Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, um das Geld für die Bahn zu sparen, und ich hatte jeden Morgen 45 Minuten lang diesen Gedanken: 'Ich mache das für diese Reise.'" Inzwischen konnte die 33-Jährige den Traum in die Tat umsetzen: Zusammen mit Freundin Anne (32) reichte Anna vor einiger Zeit die Kündigung ein, gab die gemeinsame Wohnung in Deutschland auf verschiffte ihren Camper Berta nach Mexiko. Von der mexikanischen Halbinsel Yucatán wollen die beiden Frauen bis an die Pazifikküste Kanadas reisen. Der letzte Teil der zweiten Staffel der Reportareihe "Terra X: Abenteuer Freiheit" von Andreas Sawall begleitet sie dabei.