"Diana – Wie sie wirklich war": Ihre frühen Freunde kommen zu Wort

Interviews mit Dianas frühen Freunden und "selten gezeigtes Archivmaterial" sollen in "ZDF-History: Diana – Wie sie wirklich war" klären, ob Lady Di zu Recht für das Lebensgefühl des "Cool Britannia" stand, stets unkonventionell und so spontan wie gefühlsbetont, oder vor allem nach der Trennung von Prinz Charles berechnend in ihrem Kampf gegen das in ihren Augen zurückgebliebene Königshaus.

Auf der Klaviatur der Massenmedien verstand sie wie keine zweite zu spielen, die Fotografen, vor allem die Paparazzi, die zuletzt schuld an ihrem Tod gewesen sind, mochten sie. Doch was war hinter der Fassade? Welcher Mensch steckte hinter der Fassade glamouröser Roben und strahlender Auftritte?

All das will die ZDF-History-Ausgabe unter dem etwas reißerischen Titel "Diana – Wie sie wirklich war" beleuchten. Sie reicht von der unglücklichen Kindheit mit der Trennung ihrer Eltern und der Schwärmerei der Kindergärtnerin für Prinz Charles bis hin zur Trauung in der St. Paul's Cathedral im Juli 1981 vor Millionen Zuschauern an den Fernsehgeräten. Die Märchenhochzeit entpuppte sich als Farce, schon am Vorabend hatte Diana erfahren, dass Charles eine Beziehung zu Camilla Parker-Bowles unterhielt. "Wir waren zu dritt", wird sie später sagen. Ihr selbst blieben Charity-Projekte und die Gunst der Öffentlichkeit. -> Prinzessin Dianas Todestag: So berichten die TV-Sender