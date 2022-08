"Wer stiehlt mir die Show?": Joko verwandelt sich in Prodigy-Sänger – und verliert

Joko Winterscheidt ist Kandidat bei "The Voice of Germany". Leider, oder glücklicherweise, jedoch nur als Teil seines einzigartigen Openings für die zurückgewonnene Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?". Ein Auftritt, den er sich verdient hat.

Die vierte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" lief für Moderator Joko Winterscheidt bislang fast perfekt. Von vier Sendungen konnte er drei für sich gewinnen. Lediglich einmal kam ihm Olli Schulz dazwischen, übernahm für einen Abend die Show als Hauptmoderator, bevor Joko sich "seine" Spielshow zurückeroberte.

Zu einfach für den erfahrenen Moderator, dem nun eine TV-Show nicht genug zu sein scheint. Für seine große Eröffnung betritt er deshalb, während seiner Sendung, die Bühne von "The Voice of Germany". Die Show in der Show, quasi. Die Coaches Mark Forster, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay, die typischerweise zunächst mit dem Rücken zur Bühne gedreht sind, haben keine Ahnung von dem Plan des Entertainers.

Jokos Songauswahl: "Firestarter" von der englischen Band "The Prodigy". Wenig Text, viel Geschrei, was immerhin Rea Garvey überzeugt. Als sein Stuhl sich Richtung Bühne dreht, sieht er Joko Winterscheidt im USA-Pulli, mit Igelfrisur und Nasenring, als hätte er selbst, damals in den 90ern, mit der Elektropunk-Band auf der Bühne gestanden. Die Jury kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Joko verabschiedet sich in seine eigene Show, nimmt zuvor allerdings noch die Einladung ins "Team Rea" dankend an: "Vielleicht bin ich ja dann in zwei Shows im Finale".

Nilam Farooq hat die Regeln im Finale jetzt auch verstanden "Wer stiehlt mir die Show?" soll dann aber wieder wie gewohnt weitergehen. Mit einer kleinen Besonderheit. Da Fahri Yardim in den letzten Sendungen durch unangebrachten "Pipi-Kacka"-Humor bei einigen Zuschauern negativ aufgefallen ist, hat sich Moderator Joko Winterscheidt etwas einfallen lassen. Bei vulgären Äußerungen, egal ob von Fahri Yardim, Olli Schulz, Nilam Farooq oder Wildcarder Robin, wird ein Buzzer betätigt. Neben einem Ausdruck der Empörung steht er außerdem für einen Punktabzug. Die Drohung scheint funktioniert zu haben, lediglich Olli Schulz rutscht ein kleines "ihr Ficker" heraus.