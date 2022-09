Matthias Schweighöfer verwandelt sich in Frank Farian

Hätten Sie ihn erkannt? Für ein Biopic über die Skandalband Milli Vanilli schlüpft Matthias Schweighöfer in die Rolle des Musikproduzenten Frank Farian. Nun wurde das erste Foto veröffentlicht.

So hat sich Matthias Schweighöfer (41) noch nie gezeigt. Für das neue Biopic "Girl You Know It's True" über die Milli-Vanilli-Stars Robert Pilatus (1964-1998) und Fabrice Morvan (56) schlüpft der Schauspieler in die Rolle des Musikproduzenten Frank Farian (81). Natürlich darf Farians lange blonde Mähne dabei nicht fehlen. Ein erstes Foto zeigt Schweighöfer in seinem neuen Look.

Bei "Girl You Know It's True" handelt es sich um ein internationales Filmprojekt von Wiedemann & Berg Film. Mittlerweile stehen neben Schweighöfer als Frank Farian auch die Hauptdarsteller fest. Tijan Njie (30) aus Deutschland und Elan Ben Ali aus Frankreich verkörpern das einstige Kult-Duo Milli Vanilli. Außerdem sind Graham Rogers (31) und Bella Dayne (34) mit an Bord.

Der Film erzählt die wahre Geschichte der beiden Tänzer Robert Pilatus und Fabrice Morvan, die als Gesangsduo Milli Vanilli zu internationalen Superstars werden. Nur wenige Menschen wissen damals in den 1980ern, dass die beiden nicht selbst singen, sondern nur ihre Lippen bewegen. Der Schein trügt so gut, dass das Duo auf dem Höhepunkt ihrer Karriere einen Grammy gewinnt. Eines Tages kommt die Wahrheit jedoch ans Licht und zerstört den Traum von Pilatus und Morvan.

Simon Verhoeven (50) führt bei "Girl You Know It's True" Regie. Auch das Drehbuch stammt von ihm. Als Produzenten agieren Quirin Berg (44) und Max Wiedemann (44), bekannt für "Das Leben der Anderen" (2006). Noch bis Dezember 2022 sollen die Dreharbeiten in München, Berlin, Kapstadt und Los Angeles stattfinden. Der Titel des Films bezieht sich auf den gleichnamigen Megahit der Band.