Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache: Kritik zum ZDF-Film

Unmittelbar nach der Seebestattung ihres Vaters treten Viktoria und Feli zu ihrem ersten gemeinsamen Fall (Regie: Ole Zapatka, Buch: Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof) an: Fischgroßhändler Fiete Dachs wird tot am Strand gefunden. Aufgrund mehrerer Anzeigen wegen illegaler Fischerei hatte Fiete etliche Feinde. – Oder steckt eine private Fehde hinter dem Mord? Eine Spur führt die Ermittlerinnen zu einem Ferienhaus, zu dem sich Feli auf unkonventionelle Weise Zugang verschafft, sehr zum Missfallen ihrer regelkonformen Schwester. Doch auch Viktoria muss zugeben, dass Feli einen fantastischen Riecher hat, denn in dem Haus gibt es einiges zu entdecken ...

Nachdem am Freitagabend im ZDF seit Jahrzehnten eher ältere, männliche Ermittler auf Verbrecherfang gehen, wird mit den "Mordschwestern" in unbekannte Gewässer gesteuert. Und das funktioniert ziemlich gut. Die Dauer-Reibereien zwischen den beiden einander in Hassliebe ergebenen Ermittlerinnen sorgen für Schmunzler, nicht aber für alberne Plattitüden, wobei die Lösung des Falls immer im Mittelpunkt steht. Gelungen auch, dass man auf dem begehrten Sendeplatz endlich einmal im hohen Norden auf Verbrecherfang geht. Mit Lokalkolorit wird hier nicht gegeizt, und nein, weder gibt es am Drehort Dauerregen, noch gehen die Flensburger zum Lachen in den Keller.

Obwohl die Schwestern auf komplett unterschiedlichen Frequenzen funken, ist von Anfang an klar, dass da doch eine Bindung besteht, die besonders die brave Viktoria immer wieder im Nebel aus den Augen verliert. Ganz in Schwarz gekleidet, nimmt sie in der ersten Szene Abschied von der Asche ihres Vaters, während es Feli im bunten Schlabberlook ("Papa mochte bunt!") mit reichlich Verspätung gerade noch zur Beerdigung schafft – trotzdem liegen sie sich in den Armen und weinen gemeinsam. Und als die kleine Schwester in einem dramatischen Showdown gar in Lebensgefahr gerät, kann Viktoria endlich in Worte fassen, was unter Felis Chipskrümeln und ungespültem Geschirr verschüttet war. Wer Spaß an Wortwitz, Verbrecherjagd und Waterkant hat, sollte hier unbedingt einschalten.