TVOG-Kandidatin überrascht Peter Maffay: "Küssen die sich jetzt?"

Die erste Hälfte der Blind Auditions bei "The Voice of Germany" neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstag schaften es weitere Talente in eines der Teams. Nadine aus Freiburg konnte die erste Runde in der Castingshow erfolgreich meistern. Die Bassistin beeindruckte mit ihrem Instrument, kratziger Stimme und ergatterte dafür einen Buzzer von Rea Garvey und Mark Forster. Doch zu welchem Coach gehen? Um sich besser entscheiden zu können, wollte die 28-Jährige wissen, welche Musik die beiden Coaches privat hören. Für Rea Garvey keine Frage - "Mich!", schoss es aus dem Pop-Rocker heraus. "Ich bin in den 70er Jahren was das Musik anhören angeht", so Mark, der damit wohl punktete, denn Nadine entschied sich für das Team-Forster.