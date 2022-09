Sängerin LaFee hat geheiratet: "Ja, für ein Leben lang"

Die Sängerin LaFee (31) hat geheiratet. Die Hochzeit ist zwar schon einige Tage her, aber nun lässt der Popstar via Instagram auch seine Fans an seinem Glück teilhaben. Wie dem Beitrag zu entnehmen ist, fand die Hochzeit auf Schloss Arff statt, einem ehemaligen Wasserschloss nahe Köln. Zu sechs Fotos mit ihrem Ehemann an ihrem gemeinsamen großen Tag schreibt LaFee: "Ja, für hier und jetzt! Ja, für ein Leben lang." Es sei der "wohl emotionalste und wunderschönste Tag meines Lebens" gewesen. "Am 27.8.22 war es soweit und wir haben uns vor all unseren Lieben ein Versprechen gegeben."