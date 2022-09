Fitzcarraldo: ARTE zeigt den Film zu Werner Herzogs Geburtstag

Es gibt keine Kinskis mehr. Keine mehr, an denen man sich reiben könnte. Keine mehr, die zu ignorieren unmöglich wäre. Das Publikum kannte ihn als Irrsinnigen, als Revoluzzer in ureigener Sache, als Selbstdarsteller und als Besessenen. Aber auch als exzellenten Schauspieler zwischen Mainstream-Wallace und Mitleid erregendem Abenteurer in den Filmen Werner Herzogs. "Fitzcarraldo" (1981), für den Herzog in Cannes die Regie-Palme gewann, ist einer davon. Ein Fiebertraum, besessen angetrieben von dem Hass-Liebe-Duo Klaus Kinski und Werner Herzog, das sich bei den Dreharbeiten in Südamerika fast gegenseitig umbrachte. ARTE wiederholt diesen großen Film – ganz pünktlich zu Werner Herzogs 80. Geburtstag am 5. September.