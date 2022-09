"LIBERAME"-Darsteller Friedrich Mücke: Was macht einen guten Menschen aus?

So wird der 41-Jährige in der ZDF-Produktion zu Jan, einem auf den ersten Blick recht anständigen Typen, der bei einem Segeltörn auf dem Mittelmeer unerwartet mit seinem eigenen Gewissen konfrontiert wird. Ein seeuntüchtiges Flüchtlingsboot muss abgeschleppt werden, die Küstenwache ist per Funk nicht zu erreichen. Jan und seine Freunde stecken in einem Dilemma: Man ist verpflichtet, auf hoher See Hilfe zu leisten, darf Geflüchtete in Europa aber nicht an Land bringen. "Für Jan", sagt Friedrich Mücke im Interview, "geht es nur ums Überleben". An das Gute in seiner Serienrolle glaubt der Schauspieler ("Vaterfreuden", "Funeral for a Dog") trotzdem.