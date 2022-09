Horst Schlämmer ist wieder da – und macht jetzt Werbung

Comeback einer Kunstfigur: Acht Jahre lang war es still um den Politiker aus Grevenbroich. Nun kehrt Horst Schlämmer zurück vor die Kameras – in einer TV-Werbekampagne.

Ein unerwartetes Comeback: Acht Jahre lang hatte sich der Schnauzbartträger Horst Schlämmer weitgehend von den TV-Kameras ferngehalten. Nachdem im vergangenen Jahr bereits Hape Kerkeling den Schritt zurück ins Rampenlicht gewagt hatte, ist nun auch die bekannteste Kunstfigur des Komikers zurück – und zwar in einem Werbespot für die Satellit-Digitalplattform HD+. In den Clips der Werbekampagne zeigt sich Schlämmer beim Kauf eines neuen Fernsehgeräts so uncharmant wie eh und je.