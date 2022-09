"WaPo Bodensee": Neue Folgen mit schweren Themen

Am Vorabend ermittelt wieder die "WaPo Bodensee". Die neuen Folgen der ARD-Serie haben es durchaus in sich.

Eigentlich könnte es ja eines der malerischsten Polizeireviere sein – in einer Gegend, die man in erster Linie mit dem Urlaub verbindet. Doch die 26 neuen Fälle der ARD-Vorabendserie "WaPo Bodensee", die ab sofort wieder jeweils dienstags, um 18.50 Uhr, ausgestrahlt werden, haben es in sich. So stehen Themen wie Hass-Kommentare und Gewaltandrohungen in den sozialen, oder zunehmend "asozialen" Medien, Frauen-Diskriminierung, aber auch die Traumata eines Kriegsheimkehrers im Zentrum. Trotzdem: Fürchten muss sich zur familienfreundlichen Sendezeit weiterhin niemand. Die Serie vom schönen Bodensee bleibt im geschmeidigen Bereich.