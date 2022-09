"The Crown" – Staffel 6: Darsteller für William und Kate stehen fest

Derzeit warten die Fans noch auf Staffel fünf, doch auch die sechste und letzte Staffel von "The Crown" nimmt langsam Formen. Nun wurden weitere Rollen besetzt.

Der Cast der nunmehr sechsten und voraussichtlich letzten Staffel des Netflix-Hits "The Crown" nimmt weiter Form an. Wie "Deadline" berichtet , sind nach einem aufwendigen Casting nun die Darsteller von Prinz William (40) und seiner Herzogin Kate (40) gefunden.

Demnach wird zunächst der Teenager Rufus Kampa in die Rolle des Queen-Enkels schlüpfen und diesen im Alter von 15 Jahren verkörpern. Er wird in jenen Folgen zu sehen sein, in denen die britische Königsfamilie den Tod von Prinzessin Diana (1961-1997) verarbeitet.