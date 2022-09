So gerührt ist Dwayne Johnson von Brendan Frasers Erfolg

Für seine Comeback-Rolle in "The Whale" bekam Brendan Fraser in Venedig minutenlange Standing Ovations. Einen freut das besonders: Frasers früheren Co-Star Dwayne "The Rock" Johnson.

Die Hollywood-Karriere des Ex-Wrestlers Dwayne "The Rock" Johnson (50) begann einst mit dem Abenteuerfilm "Die Mumie kehrt zurück" aus dem Jahr 2001. In der Fortsetzung zu "Die Mumie" spielte Johnson seine erste Filmrolle überhaupt. Sein vom Publikum exzellent aufgenommener Auftritt als Skorpionkönig führte dann auch sogleich zum ein Jahr später erschienenen Filmableger "The Scorpion King". Dieser wiederum markierte Johnsons erste Hauptrolle in einem Film überhaupt. Angesichts dieser Geschichte verwundert es nicht, dass "The Rock" nun mit emotionalen Worten auf den Erfolg seines einstigen "Die Mumie"-Co-Stars Brendan Fraser (53) bei den Filmfestspielen von Venedig reagiert. Was ist passiert?

In den frühen 2000ern war Brendan Fraser der Star der "Die Mumie"-Trilogie. Mittlerweile ein wenig in der Versenkung verschwunden, feiert der US-Schauspieler derzeit ein gewaltiges Comeback. Er spielt die Hauptrolle eines 270 Kilo schweren, sterbenden Mannes in "The Whale". Das Drama von Regisseur Darren Aronofsky (53) feierte am Sonntagabend bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere. Fraser erhielt am Lido einen über sechs Minuten währenden, tosenden Applaus sowie Standing Ovations vom restlos begeisterten Saalpublikum. Ein Video davon ging viral.

Dieser Clip ist auch Dwayne "The Rock" Johnson aufgefallen. Auf Twitter schreibt der Superstar mit über 16 Millionen Followern zu einem Repost von besagtem Video: "Mann, es macht mich so glücklich, diesen wunderschönen, begeisterten Beifall für Brendan [Fraser] zu sehen." Weiter erklärt Johnson, dass Fraser ihn während seiner "ersten Rolle überhaupt" im "Die Mumie"-Franchise unterstützt habe. Dieses Engagement wiederum habe dann - wie eingangs bereits erwähnt - seine "Hollywood-Karriere losgetreten".

Johnson schließt seinen emotionalen Post mit den Worten: "Ich drücke dir die Daumen für all deinen Erfolg, Bruder [...]". Tatsächlich werden Johnsons einstigem Co-Star Fraser gegenwärtig gute Chancen auf den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" eingeräumt. Fraser wird außerdem im kommenden Jahr an der Seite von Leonardo DiCaprio (47) und Robert De Niro (79) im Western-Drama "Killers of the Flower Moon" von Regie-Legende Martin Scorsese (79) zu sehen sein.