Sommerhaus der Stars 2022: Wer sind Marcel Dähne und Lisa Weinberger?

Acht Paare ziehen 2022 ins "Sommerhaus der Stars". Marcel Dähne und Lisa Weinberger sind eines davon. In Deutschland sind die beiden noch recht unbekannt, in Österreich sieht das etwas anders aus.

Woher kennt man Marcel Dähne?

Marcel Dähne ist bei YouTube unter seinem Künstlernamen KsFreakWhatElse (abgekürzt KsFreak) aktiv. Dort hat er immerhin 2,1 Millionen Abonennten. Dort gibt er u..a in der Rubrik "Säxualkunde mit Dr.KS" seine Weisheit an die Communty weiter, zudem spieln Pranks und Challenges eine große Rolle in seinem YouTube-Channel. Außerdem finden seine Fans hier Musikvideos, denn seit 2015 macht Marcel auch Musik, hauptsächlich Hip-Hop und Rap. Mit seinem Debüt-Album schaffte er es in seiner Heimat immerhin auf Platz 4 der Charts.