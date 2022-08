Sommehaus der Stars 2022: Wer sind Eric Sindermann und Katharina Hambuechen

Eric Sindermann: "Ich hatte schon 500 Frauen"

Seinen ersten Auftritt in einer Reality-Show hatte Sindermann 2021 bei "Ex on the Beach", im selben Jahr nahm er an "Promi Big Brother" teil. Dort fiel er vor allem dadurch auf, dass er immer mit einer Krone auf dem Kopf rumlief und mit seinem Geständnis, er habe immer Bremsspuren in seiner Unterhose. "Dieses Gesicht ist bald ein A-Promi", kündigte er damals selbstbewusst an. Mit dem "Sommerhaus der Stars" soll nun der nächste Schritt auf dem Weg zum ganz großen Ruhm folgen.