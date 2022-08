Sommerhaus 2022: Kader Loth und Ehemann Ismet Atli sind schon lange ein Paar

"Dschungelcamp", "Kampf der Realitystars", "Big Brother", "Die Alm" ... die Liste der Reality-Sendungen, an denen Kader Loth teilgenommen hat, ist lang. Die 49-Jährige ist schon lange im Geschäft. Nun will sich auch das "Sommerhaus der Stars" erobern. Doch anders als in anderen Shows nimmt sie an der RTL-Show natürlich nicht alleine teil, sondern hat ihren Ehemann Ismet Atli im Schlepptau. Der hatte bisher mit Fernsehen wenig zu tun, wagt nun aber den Schritt vor die TV-Kameras.