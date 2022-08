"Wer stiehlt mir die Show?": Der "dümmste Promi" Olli Schulz scheitert früh

Am Ende durfte wieder einmal Joko Winterscheidt jubeln: Der Showmaster setzte gegen drei Promis und eine Wildcard-Kandidatin seinen Job aufs Spiel, hatte aber im Finale die Nase vorn.

"Es ist Dienstag, es ist Quiz-Tag", begrüßte Joko Winterscheidt (43) die Zuschauerinnen und Zuschauer seiner ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" am Dienstagabend (20:15 Uhr, ProSieben und auf Joyn ) zum Auftakt der nunmehr vierten Staffel. Zu Beginn der ersten Folge zeigte sich der Moderator noch hoch erfreut: "Ist das schön wieder hier zu sein." Aber hielt die Freude auch bis zum Ende der Sendung an?

Nilam Farooq (32), Fahri Yardim (41) und Olli Schulz (48) wollen in der vierten Staffel zumindest für reichlich Frust bei Winterscheidt sorgen, in dem sie ihm die Show stehlen. Pro Sendung gesellt sich ein Wildcard-Kandidat oder eine Wildcard-Kandidatin hinzu. Die Ehre wurde zum Auftakt der 26-jährigen Lena aus Berlin zuteil, die allerdings als erste den Walk of Shame entlanglaufen musste.