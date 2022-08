"Wer wird Millionär?"-Kandidat schockt Günther Jauch: "Bitte keine Einzelheiten!"

Zum zweiten Mal steht bei "Wer wird Millionär?" die 3-Millionen-Euro-Woche an. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidaten um den Einzug in das Finale am Donnerstag. Wer mindestens 16.000 € gewinnt, kann am Donnerstag nochmal antreten und bis zu 3.000.000 € gewinnen. Die ersten Kandidaten am Montag präsentieren sich gut vorbereitet. Ein Kandidat schafft es wider Erwarten sogar bis zur 125.000-€-Frage.