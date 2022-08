Angelina Jolies Tochter Zahara geht auf ein "ganz besonderes" College

Zahara Jolie-Pitt, die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt, wird das Spelman College in Atlanta besuchen. Es sei ein "ganz besonderer Ort", sagte die stolze Mutter.

Zahara Jolie-Pitt (17) geht jetzt aufs College. Das gab ihre Mutter Angelina Jolie (47) via Instagram bekannt. Dort verriet die Schauspielerin auch gleich, welche Bildungseinrichtung ihre Tochter besucht: das renommierte Spelman College in Atlanta.

Angelina Jolie postete ein Bild von Zahara mit einigen ihrer Kolleginnen. "Zahara mit ihren Spelman-Mitschülerinnen!" schrieb sie dazu. "Glückwunsch an alle neuen Studenten, die dieses Jahr anfangen". Parallel tauchten in den sozialen Netzwerken Videos auf, in denen man Angelina Jolie und Zahara bei einer Feier des Colleges gemeinsam tanzen sieht.