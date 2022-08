"Liberame" im ZDF: Was geschah in der Nacht?

Erlöse mich – so lautet die deutsche Übersetzung von "Liberame", dem Namen der Segeljacht, mit der fünf Freunde auf dem Mittelmeer auf Urlaubsreise gehen. Und um Erlösung und Schuld dreht sich auch die Serie. In Rückblenden erfahren die Zuschauer von den Geschehnissen, die sich auf dem Meer zugetragen haben. Zunächst ist alles in Ordnung, Jan (Friedrich Mücke) und seine Frau Caro (Johanna Wokalek), seine Schwester Fiona (Natalia Belitski), ihr Freund Daniel (Marc Benjamin) und Helene (Ina Weisse) haben eine gute Zeit auf der Jacht. Dann treffen sie auf ein havariertes Boot mit einer Gruppe verzweifelter Geflüchteter. Die Deutschen stehen vor der Frage, wie sie handeln sollen. Retten sie die Menschen und riskieren, dafür juristisch belangt zu werden? Werden die Geflüchteten sie bedrängen?

Die Segler verdrängen nach der Reise die Ereignisse. Sie werden aber erneut mit ihnen konfrontiert, als sie zu Hause in Hamburg einige der Geflüchteten wiedertreffen. Nicht alle Menschen, die auf dem Boot waren, haben die Flucht nach Europa überlebt. Wie ein Sturm brechen Vorwürfe und Schuldgefühle über die Segler herein. Doch auch die Geflüchteten müssen sich ihrer Vergangen-heit stellen.

Für Regisseur Adolfo J. Kolmerer, der aus Venezuela stammt und selbst als junger Mann in Deutschland ein neues Leben angefangen hat, ist das Thema Flucht ein sehr persönliches: "An 'Liberame – Nach dem Sturm' reizte mich von Anfang an die immer noch sehr aktuelle und sensible Thematik der Flucht, aber mein Interesse galt vor allem den einzelnen Figuren und deren verschiedenen Perspektiven auf die Geschehnisse dieser verhängnisvollen Nacht." Den Zuschauern stellt sich immer wieder die Frage: "Wie hätte ich gehandelt?"