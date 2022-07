Techno House Deutschland: So wurde Deutschland zum Zentrum der Szene

Die Anfange verortet die informative Dokumentation in der Frankfurter Technoszene, die sich in den 80er-Jahren aus der Dance Music der US-amerikanischen GIs entwickelte und mit Sven Väths Club Omen einen Mittelpunkt fand. Nach der Wende folgte dank Loveparade und Co. nicht nur der Aufstieg der Technokultur in den Mainstream – auch der Osten wurde von der Szene entdeckt. Berlin und Leipzig gerieten zu Zentren für elektronische Musik, aber auch in der Provinz entstanden außergewöhnliche Clubs wie die Muna im thüringischen Bad Klosterlausnitz. Bisweilen wurde einfach improvisiert, halblegal in verlassenen Industrieanlagen und Häusern: "Alles lag offen, du musstest einfach nur reinlaufen, Anlage reinstellen und eine Party machen. Das wird's nie wieder geben so", wird eine DJane zitiert.