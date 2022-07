Supercup 22/23 – FC Bayern gegen Leipzig: Wer überträgt live?

Während die anderen Mannschaften an diesem Wochenende um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals kämpfen, geht es zwischen Meister Bayern und Pokalsieger Leipzig im Supercup um den ersten Titel der Saison. SAT.1 überträgt das Endspiel live.

ran SAT.1 Supercup: RB Leipzig – FC Bayern München Sport • 30.07.2022 • 20:30 Uhr

Die Sommerpause ist Geschichte, und die neue Fußball-Saison beginnt direkt mit einem Highlight: Im deutschen Supercup treffen der Deutsche Meister FC Bayern München und der DFB-Pokalsieger RB Leipzig aufeinander. Bei aller Wiedersehensfreude mit seinem Ex-Klub aus Deutschlands Osten dürfte Julian Nagelsmann vor allem auf einen gelungenen Start in seine zweite Saison auf der Bayern-Bank hoffen. Nach "nur" zwei Titeln in seiner Debütsaison erwartet der erfolgsverwöhnte Abo-Meister aus der bayerischen Landeshauptstadt einen Aufwärtstrend in der neuen Spielzeit. Den Grundstein dafür kann Nagelsmanns Elf in der Leipziger Red Bull Arena legen.

Zu sehen gibt es die erste Titelentscheidung der Spielzeit 2022/2023 live bei SAT.1. Aus Leipzig melden sich ab 20 Uhr Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Stefan Kuntz. Als Reporter sind Matthias Killing und Andrea Kaiser im Einsatz. Wolff-Christoph Fuss begleitet das Finale von der Kommentatorenkabine aus. Der Anstoß in Leipzig erfolgt um 20.30 Uhr. Auch bei Pay-TV-Sender Sky ist das Spiel zu sehen.

Das Finale des DFL-Supercup ist eines von neun Live-Spielen aus den beiden obersten deutschen Fußballligen, für die sich SAT.1 Übertragungsrechte gesichert hat. Ungewohnt für Free-TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer: Innerhalb von vier Wochen gibt es gleich drei Partien live zu sehen. Neben dem Supercup-Finale strahlte SAT.1 auch den Zweitliga-Auftakt zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 aus. Hinzu kommt das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Meister Bayern München und Eintracht Frankfurt (Freitag, 5. August, 20.30 Uhr).

Fußball im Free-TV bleibt die Ausnahme Anschließend bietet sich Fußballfans allerdings wieder das gewohnte Bild aus den letzten Jahren. Will heißen: Über weite Strecken sind Live-Spiele nur dann verfügbar, wenn man in Abonnements kostenpflichtiger Streamingdienste investiert. Alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag laufen bei DAZN, Sky ist bei den Samstagspartien am Drücker. Einzig ein Spiel am letzten Spieltag der Hinrunde, der Rückrundenauftakt und die Relegationspartien aus 1. und 2. Bundesliga darf SAT.1 im frei empfangbaren Fernsehen zeigen.

Noch komplizierter wird es in Sachen Champions League, wo mit Amazon Prime Video ein dritter Streamingdienst Rechte innehat und die Top-Spiele am Dienstag zeigt. Die restlichen Übertragungsrechte an der europäischen Königsklasse hält DAZN. Im DFB-Pokal (hier der Spielplan und die Sendetermine) zeigt Sky alle Spiele, doch es gibt auch vereinzelte Partien im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen.

