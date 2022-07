"Da geht was, Deutschland!": kluge Köpfe mit klugen Ideen

"Ich möchte Deutschland enkeltauglich machen", sagt Wolfgang Gründinger. Für ihn, so erklärt er im ZDF-Film "Gleiche Chancen für unsere Kinder", stehe die Zukunft derjenigen, die jünger sind als er selbst, an oberster Stelle. Der 38-Jährige bezeichnet sich als "Anwalt der Jugend", hat einen Master in Demokratieforschung, promovierte laut seiner eigenen Homepage über den "Einfluss von Interessengruppen in der Energiewende". Heute ist der Politik- und Sozialwissenschaftler selbst Lobbyist und setzt sich unter anderem für eine Senkung des Wahlalters ein.