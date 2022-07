Fanpaket von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" zu gewinnen

Doctor Strange schließt sich mit einem mysteriösen Mädchen, das ihm im Traum begegnet, zusammen, um das faszinierende Multiversum zu retten. prisma verlost drei Fanpakete zu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

In "Doctor Strange" wurde dem Marvel-Helden sein erstes Solo-Abenteuer spendiert. Mit beeindruckenden Bildern und faszinierenden Charakteren wird das vielschichtige Universum rund um den ehemaligen Neurochirurgen nun weitererzählt.

Regisseur Sam Rami ("Die fantastische Welt von Oz", "Spider-Man") fesselt nicht nur mit Einfallsreichtum und natürlich grandioser Action, sondern auch mit einem beeindruckenden Cast: Angeführt von Benedict Cumberbatch als Doctor Strange treten daneben Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff / The Scarlet Witch sowie der bereits aus dem ersten Teil bekannte Benedict Wong in seiner Rolle als kluger Freund Wong auf. In weiteren Rollen spielen Newcomerin Xochitl Gomez als America Chavez und Rachel McAdams als Dr. Christine Palmer.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist am 28. Juli 2022 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray erschienen. Alle Blu-ray-Versionen liefern nie zuvor gesehenes Bonusmaterial. Ebenfalls seit dem 28. Juli 2022 sind die beiden Filme "Doctor Strange" und "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" als "2-Movie Collection" erhältlich.

Verlosung: prisma verlost 3x1 Fanpaket zu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Darin enthalten sind je eine Blu-ray und ein Poster. Einfach bis zum 4. August 2022 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!