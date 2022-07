"Goldjungs" bei 3sat – Kritik: die größte Bankenpleite der BRD charmant erzählt

Deutschland, Juni 1974. Die ganze Nation ist im Fußballfieber, die Weltmeisterschaft ist in vollem Gange. Während sich alle Augen auf Franz Beckenbauer, Sepp Maier und Co. richten, trägt sich in Köln ganz heimlich, still und leise einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte zu. Ausgerechnet die Herstatt-Bank, vermeintlich die Erfolgs-Story schlechthin, bricht in sich zusammen und verliert durch Devisenspekulationen Summen im neunstelligen Bereich. Die bis dahin größte Bankenpleite der Bundesrepublik lässt 36.000 Menschen um ihr Erspartes bangen, in jahrelangen Prozessen bekommen immerhin die Privatkunden rund 80 Prozent ihres Vermögens zurück.