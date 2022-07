"Zimmer mit Stall – Feuer unterm Dach": Streiten, leben und leben lassen

Krimi bei ARTE

"In Wahrheit – Still ruht der See": Mohn braucht ein dickes Fell

Am Ufer eines Sees wird die Leiche eines 16-Jährigen gefunden. Die Saarbrücker Kriminalkommissarin Judith Mohn muss in ihrem Heimatort ermitteln. Der Tote stammt sogar aus der Brennpunkt-Siedlung, in der sie aufgewachsen ist.

MEHR