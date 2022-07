Tahnee im prisma-Podcast: So viel Spaß hatte sie bei "DC League of Super-Pets"

Wenn die Superhelden außer Gefecht sind, müssen die Super-Pets zu Hilfe eilen. Zahlreiche Promis leihen den Protagonisten im neuen Kinofilm "DC League of Super-Pets" ihre Stimmen, darunter Tahnee. Im Promi-Podcast "Hallo!" erzählt sie mehr.

Anfangs ist die Welt für Superhund Krypto noch in Ordnung. Gemeinsam mit seinem besten Freund Superman kämpft er in Metropolis gegen das Verbrechen. Beide besitzen die gleichen Superkräfte. Doch dann werden Superman und die übrigen Helden der Justice League entführt. Krypto setzt alles daran, sie zu befreien. Neue Verbündete findet er in anderen Tieren, die plötzlich Superkräfte entwickeln: Hund Ace, Hängebauchschwein PB, Schildkröte Merton und Eichhörnchen Chip stehen ihm zur Seite. Allerdings muss die bunte Truppe erst einsehen, dass die spannenden neuen Superkräfte zur Rettung der Superhelden eingesetzt werden sollten.

Im neuen animierten Action-Abenteuer "DC League of Super-Pets" (Regie: Jared Stern), das sich an Figuren aus dem DC-Comic-Universum orientiert, leihen im amerikanischen Original zahlreiche Prominente den Protagonisten ihre Stimmen, unter anderem Dwayne Johnson (Krypto), Keanu Reeves (Batman) und Kevin Hart (Ace). Auch in der deutschen Fassung sind zahlreiche bekannte Stimmen zu hören. So spricht beispielsweise die Comedian Tahnee das Meerschweinchen Lulu, und ihr Kollege Torsten Sträter synchronisiert den Superhelden Batman.

Über ihre Arbeit am Filmprojekt spricht Comedy-Star Tahnee mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun im Promi-Podcast "Hallo!". Dort erzählt sie auch, was sie am Kino so mag, spricht über ihre Liebe zu Tieren und verrät, wen sie gerne in einer neuen Folge von "LOL: Last One Laughing" sehen würde. Jetzt reinhören! Überall, wo es Podcasts gibt oder direkt hier im Player:

