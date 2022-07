Elena Miras beim "Promi-Büßen": "Das 'Sommerhaus' hat mich kaputt gemacht"

In der "Runde der Schande" stehen dieses Mal die Stühle für Simex und Elena Miras bereit. Der YouTuber macht den Anfang. Auf die Frage von Olivia Jones, warum er Teil der Show "Das große Promi Büßen" sei, sagt der 21-jährige: "Ich habe auf YouTube viel Scheiße gebaut… Oder sollte ich sagen, geworfen." Die Worte treffen ins Schwarze, so wie der Beutel mit Hundekot, den Simex an einen Bus in Barcelona geworfen hat. Diesen "Witz" kann sich die ganze Welt auf YouTube anschauen. Dass dieses Video Teil seiner "Runde der Schande" werden wird, darauf ist Simex vorbereitet. Was ihn allerdings doch überrascht, ist wie tief ProSieben im World Wide Web gegraben hat, um noch weitere Fehltritte von dem Youtuber aufzudecken.

Nicht ganz so einsichtig tritt zunächst Influencerin Elena Miras ihre "Runde der Schande" an. Ihre "Sünden" bestanden in der Vergangenheit vor allem aus unberechenbaren Ausrastern vor der Kamera. Elenas Temperament geht schnell mit ihr durch. Was die Worte bei ihren Gegenübern bewirken, möchte Olivia Jones der Influencerin mit einem Spiegel näherbringen. In diesen soll Elena nun alle Beleidigungen reinsprechen, die sie anderen an der Kopf geworfen hat. Ihre harten Worte am eigenen Leib zu spüren, lässt bei der 30-Jährigen alte Wunden wieder aufreißen. Olivia Jones fragt nach dem Ursprung ihres innerlichen Zorns. Elena erzählt, wie sie in einer früheren Beziehung unter ihrem Partner gelitten habe. Sieben Jahre wurde sie geschlagen, erniedrigt und eingesperrt. Irgendwann sei sie ausgebrochen, habe sich getrennt. Elena habe sich geschworen, dass sie ab jetzt nicht mehr zulassen werde, dass sie noch einmal jemand so verletzt.