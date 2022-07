Sohn von Reese Witherspoon und Ryan Phillippe mit erster Rolle

Der Sohn von Reese Witherspoon (46) und Ryan Phillippe (47) tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern. Deacon Phillippe (18) gibt sein Schauspieldebüt in der dritten Staffel der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben ... " (im Original "Never Have I Ever"). US-Medienberichten zufolge kündigte der Streamingdienst an, dass der 18-Jährige in den neuen Folgen in der Rolle von "Parker" als Gaststar zu sehen sein wird. Staffel drei von "Noch nie in meinem Leben ..." startet laut Netflix in Deutschland am 12. August 2022. Die Idee zu der Coming-of-Age-Serie stammt von Schauspielerin Mindy Kaling (43), Nachwuchsstar Maitreyi Ramakrishnan (20) ist in der Hauptrolle zu sehen.