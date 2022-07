Lindenberg verhalf Westernhagen zu höheren Gagen: "Du lässt dich vera****en!"

Dann habe er ein Angebot bekommen, eine Tour zu machen, bei der er teils vor zehntausend Fans spielte, dafür bekam er "5.000 Mark am Abend". "Und da hab ich gedacht, 'Boah, das ist ja the dea!l'", so Müller-Westernhagen. Das sei für ihn unglaublich viel Geld gewesen. Doch dann habe Udo Lindenberg zu ihm gesagt: "Hast du dir das mal ausgerechnet? Kannst du doch mal rechnen, Ticket kostet so viel, und dann kommt so und so viel zusammen und bla bla bla – du lässt dich verarschen!", imitiert Müller-Westernhagen Lindenberg. Der Sänger nahm sich einen Anwalt und erzielte bei der nächsten Vertragsverhandlung wesentlich höhere Gagen.