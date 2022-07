"Unter uns": Theo Wolters wird von neuem Darsteller gespielt

Akeem van Flodrop verlässt die RTL-Serie "Unter uns". Für seine Rolle Theo Wolters bedeutet das aber nicht das Aus – sie wird einfach mit einem neuen Darsteller besetzt.

Zwei neue Gesichter bei "Unter uns": Julius Dombrink und Jess Maura stoßen zum Cast der RTL-Soap dazu. Dombrink schlüpft in die Rolle des Theo Wolters', Maura ist als dessen jüngere Schwester Paula zu sehen. "Moment mal ... Theo Wolters? Den gibt's doch schon", werden viele Fans sagen. Richtig. Die Rolle des Bäckers wurde bislang von Akeem van Flodrop gespielt. Doch der Schauspieler verlässt die Serie auf eigenen Wunsch.

Also entschied sich die Produktion, die Rolle kurzerhand neuzubesetzen. Der Übergang ist nahtlos. Der neue Theo Wolters hat seinen Auftritt am 14. September 2022 (Folge 6952). Seine Schwester Paula wird ab Folge 6960, Ausstrahlung am 26. September 2022, in der RTL-Serie zu sehen sein.

Der neue Theo-Darsteller Julius Dombrink gibt übrigens schon vorher sein "Unter uns"-Debüt, allerdings in einer anderen Rolle. Am 11. und 12. August (Folgen 6928/29) ist er als Jamie Lennox zu sehen. Als Assistent des Londoner Erfolgsproduzenten Royal (Prince Kuhlmann) läutet er am Beach musikalische Sommervibes ein. Weil Dombrink in dieser kleinen Rolle die Macher so überzeugt hat, bekam er direkt darauf die größere Rolle als Recast angeboten. Hoffentlich sorgt das bei den Zuschauern nicht für allzu große Verwirrung ...

Über die neuen Darsteller: Julius Dombrink wurde in Mombasa, Kenia, geboren und absolvierte seine Schauspielausbildung an der "Film Acting School Cologne". Er spielte in vielen Serien und Filmen, u. a. "Tatort" (ARD), "Sankt Maik" (RTL), "Falk" (ARD), "SOKO" (ZDF), "Rentnercops" (ARD). In der Webserie "BR Turbo" (Bayrischer Rundfunk) und "Verbotene Liebe – Next Generation" (RTL+) übernahm er Hauptrollen. Auch im Kinofilm "Auf das Leben!" von Uwe Janson wirkte er mit. Jess Maura wuchs in Gummersbach auf und spielte in der Serie "Das Internat" (Joyn) mit. Vor allem war sie bislang als Model tätig.