SPORT1-"Doppelpass": Bayern-Präsident Herbert Hainer zu Gast

Zum Beginn und zum Ende einer Saison stellen sich traditionell auch hochrangige Vertreter des FC Bayern München den Fragen der Journalisten im "Doppelpass". In der ersten Ausgabe zum Start der Saison ist am Sonntag, 31. Juli, 11.00 Uhr, Präsident Herbert Hainer bei SPORT1 zu Gast.

Fragen gibt es reichlich: Sind die Transferaktivitäten für die neue Saison abgeschlossen oder kommt mit Konrad Laimer noch eine lupenreine "6" aus Leipzig? Ist es richtig, nach dem Abgang von Lewandowski ohne einen Mittelstürmer in die Saison zu gehen? Wie war nach dem strengen Sparkurs der vergangenen Monate ein solch millionenschwere Kaufoffensive möglich? Was erwartet sich die Vereinsführung von Trainer Julian Nagelsmann? Wird der Vertrag von Sportdirektor Hasan Salihamidzic vorzeitig verlängert, oder werden die Resultate der aktuellen Transferperiode zunächst abgewartet? Und schließlich: Welche Konsequenzen wurden aus der Hauptversammlung gezogen, in der die Diskussion um den Sponsor Qatar Airways aus den Fugen geriet? Aufmerksam beobachtet wird Hainers Auftritt nicht nur von Moderator Florian König und Zuschauern, sondern auch vom gierigen Phrasenschwein auf dem Tisch, das traditionell mit drei Euro gefüttert werden muss, wenn leere Worthülsen fallen. Und Hainer gilt nicht als Mann der sonderlich markigen Worte.