"Hirschhausens Quiz des Menschen": Wie wichtig sind Freunde?

Eckart von Hirschhausen und seiner Redaktion gelingt es auch im 13. Sendejahr des "Quiz des Menschen", überraschende Themengebiete und Fragen rund um das "Gesamtpaket Mensch" in kreative Rate- und Spielaufgaben zu verpacken. Diesmal treten Entertainer und Autor Riccardo Simonetti, Star-Geiger David Garrett, Moderatorin Jana Ina Zarrella, Showmaster Guido Cantz, Comedienne Meltem Kaptan und Moderatorin Sonya Kraus gegeneinander an.

Am 30. Juli, dem Welttag der Freundschaft, untersucht Gastgeber von Hirschhausen, warum Freunde für den Menschen so wichtig sind. Für seinen Körper, aber auch Geist und Seele. Was passiert konkret im Gehirn, wenn wir uns gut verstehen – und ähnlich "schwingen"?

Ein weiteres Thema in leichter, spielerischer Verpackung ist das faszinierende Organ Schilddrüse. Etwa ein Drittel der in Deutschland lebenden Menschen haben Probleme mit dem schmetterlingsförmigen Organ. Dr. Eckart von Hirschhausen erklärt, welche wichtige Funktion die Schilddrüse in unserem Hormonhaushalt übernimmt und wieso Störungen häufig unentdeckt bleiben. Ein weiteres Thema dieser Sendung: Gedankenlesen, Cold Reading und Pareidolie: Timon Krause, einer von Europas besten Mentalisten, bringt regelmäßig den logischen Verstand seiner Zuschauerinnen und Zuschauer an seine Grenzen. Alles nur Bluff oder steckt mehr dahinter? Eckart von Hirschhausen testet im Studio, was an "übersinnlichen" Fähigkeiten tatsächlich dran ist – und wie man ihre Effekte erklären kann.