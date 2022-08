Grill den Henssler: Ingo Mommsen serviert Calmund das beste Dessert seines Lebens

Steffen Henssler und seine Gegner sind zurück am Grill, denn bei VOX steht wieder das "Sommer-Special" auf dem Programm. In der ersten Sendung beeindruckt Schauspieler Ingo Mommsen mit dem besten Dessert, das Reiner Calmund je gegessen hat,

In der ersten Folge des Sommerspecials treten die Promis auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg gegen Steffen Henssler an. Die altbekannte Jury bestehend aus Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach bewertet wie gewohnt die Gerichte. Das besondere im Sommer: Die verschiedenen Gänge werden ausschließlich auf dem Grill zubereitet. Gecoacht werden die Promis diese Folge von den Gebrüdern Eggert.

Chris Tall, der bereits zum vierten Mal in der Sendung ist, beginnt diese hochmotiviert mit den Worten: "Heute wird rasiert; Herzlich Willkommen zu rasier den Henssler". Doch dieses Vorhaben funktioniert bereits beim Improgang nicht besonders gut. Die Gerichte, die aus den Zutaten Wassermelone, Lauch und Salsiccia gezaubert werden sollen, kommen bei der Jury durchwachsen an. Reiner Calmund und Mirja Boes geben beiden Gerichten die gleiche Punktzahl. Nur Christian Rach, den Reiner Calmund zuvor noch als "Meckerkönig" bezeichnet hat, ist begeistert und verteilt 8 Punkte an die Promis und 9 an Henssler. Somit liegt Steffen Henssler mit 24 zu 23 in Führung. Seinen Vorsprung erhöht er nochmal um 3 Punkte nach seinem haushohen Sieg bei der ersten Competition "Wringkampf".

Nikita Thompson stellt sich dem Starter. Es gibt Flusskrebse mit gefüllter Zucchiniblüte und selbstgeschlagener Dillbutter. Dabei quatscht sie mit Moderatorin Laura Wontorra unter anderem über ihre frische Verlobung und darüber, dass sie das berüchtigte "Nacktkleid" beim "Germanys next Topmodel"-Finale ganz bewusst getragen hat: "Ist doch Fernsehen. Ohne so eine Riesen-Nummer hätten wir doch keine Show", findet sie. Währenddessen kämpft Henssler mit der Butter, bis er aus dem Publikum den Tipp bekommt das Glas ganz einfach zu schütteln.

Trotz "Publikums-Joker" kommt das Gericht bei der Jury, besonders bei Christian Rach, nicht besonders gut an. "In der Güte seines Herzens", gibt Christian Rach Henssler läppische 5 und Nikita Thompson 6 Punkte. Reiner Calmund ist da etwas wohlwollender und verteilt 8 Punkte an Nikita und 9 an Henssler. Mit Mirja Boes Punktzahl von 8 für Henssler und 7 für Nikita steht es insgesamt 49 zu 44 für Steffen Henssler. In der nächsten Competition; die Promis und Steffen Henssler müssen Eis am Stiel Sorten erschmecken und alphabetisch sortieren, gewinnen die Promis und kassieren nochmal 3 Punkte obendrauf. Somit steht es trotzdem 49 zu 47 für Steffen Henssler.