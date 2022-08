"Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" – Hans Sigl als Quizmaster?

"Wer wird Millionär?" startet in seine zweite 3-Millionen-Woche – und später feiert Hans Sigl sein Debüt als Quizmaster. Der Montagabend steht bei RTL ganz im Zeichen des Wissens und Ratens.

"Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" Quizshow • 01.08.2022 • 23:20 Uhr

Übersetzt man "De slimste Mens ter Wereld", den ursprünglichen Titel einer beliebten belgischen Quizshow, so ist vom "klügsten Menschen der Welt" die Rede. Wer bislang dem Irrglauben erlegen ist, ein derart anmaßender Superlativ sei nicht mehr zu übertreffen, den belehrten die Macher des seit 2003 ausgestrahlten Formats kürzlich eines Besseren: Pünktlich zur 20. Staffel wurde das Format 2022 in "De Allerslimste Mens ter Wereld" ("Der allerklügste Mensch der Welt") umgetauft.

Freilich hat es sich auch RTL bei der deutschen Adaption der Sendung nicht nehmen lassen, in puncto Namensgebung noch einen draufzusetzen. So liegt es nun an Gastgeber Hans Sigl, in insgesamt zwölf Ausgaben herauszufinden, wer wohl "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" sein könnte.

Zu diesem Zweck stellt "Bergdoktor" Sigl gemeinsam mit seinen Co-Moderatoren Jana Azizi und Pierre M. Krause jeweils drei Prominente pro Show auf den Prüfstand. Dabei gilt es nicht nur, Quizfragen zu beantworten, sondern auch schnell und taktisch klug zu handeln. Wer am schlechtesten abschneidet, fliegt raus. Die zwei verbleibenden Kandidatinnen oder Kandidaten treten in der nächsten Folge gegen einen weiteren Star an, bis schließlich nach drei Wochen feststeht, wer sich mit dem Titel "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" schmücken darf.

Die zwölf Episoden der Sendung zeigt RTL über drei Wochen hinweg, jeweils 23.30 Uhr, immer montags bis donnerstags. Vor allem in der ersten Ausstrahlungswoche kommen Quizfans dabei voll auf ihre Kosten: Ab Montag, 1. August, bis einschließlich Donnerstag, 4. August, lädt Günther Jauch täglich ab 20.15 Uhr zu vier neuen Ausgaben von "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche". Dabei haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, einen satten Gewinn in Höhe von drei Millionen Euro abzuräumen. Um sich für die Finalsendung am Donnerstag zu qualifizieren, müssen die Gäste in den drei Folgen von Montag bis Mittwoch mindestens 16.000 Euro erspielen.

"Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" – Mo. 01.08. – RTL: 23.20 Uhr