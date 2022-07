Netflix: Diese Extra-Gebühren kommen auf Nutzer zu

Netflix ist weiterhin darauf bedacht, Nutzerinnen und Nutzer zusätzlich zur Kasse zu bitten, wenn sie ihre Accounts unerlaubt teilen. In fünf Ländern testet der Streamingdienst bald eine neue Methode, um dies zu unterbinden. Doch auch Verbraucherinnen und Verbraucher, die Freunde oder Familienmitglieder nicht mit ihrem Account Hits wie "Stranger Things", "Squid Game" oder "Bridgerton" anschauen lassen, werden in bestimmten Fällen teils Zusatzgebühren entrichten müssen.

Das Teilen der Login-Daten außerhalb des eigenen Haushalts ist laut der Nutzungsbedingungen eigentlich verboten. Zwar sei es "großartig", dass die Kundinnen und Kunden die Inhalte so sehr liebten, dass sie diese mit anderen teilen wollten, erklärte Chengyi Long, Director für den Bereich Wachstum und Innovation bei Netflix, kürzlich. Es "untergräbt" jedoch auf längere Sicht die Möglichkeit, "in unseren Service zu investieren und diesen zu verbessern".

Seit März können User in Chile, Costa Rica und Peru in einem Test bereits gegen eine zusätzliche Gebühr "Extra-Mitglieder" zu ihren Accounts hinzufügen. In Argentinien, Guatemala, Honduras, El Salvador und der Dominikanischen Republik startet nun ein Test, bei dem Nutzer "Homes", also weitere Zuhause, einrichten können.