"Nowitzki – 41 forever": Emotionale Doku in der ZDF-Mediathek

Ein Würzburger wurde zum NBA-Star - und schrieb Basketball-Geschichte. Sein Klub, die Dallas Mavericks, werden seine Rückennummer nicht mehr vergeben. Dirk Nowitzki ist derzeit gleich in zwei Dokus in der ZDF-Mediathek Thema.

Die Geste gilt im US-Sport als eine der größtmöglichen Ehrerbietungen: Am 5. Januar 2022 wurde das Trikot mit der Nummer 41 an die Hallendecke des American Airlines Center von Dallas gezogen. In der Heimat der Dallas Mavericks ist Dirk Nowitzki, Deutschlands wohl größter Basketballer aller Zeiten, für immer verewigt. Der Junge aus Würzburg ist weit über die texanischen Grenzen hinaus in den USA zur Basketball-Legende geworden. Ein Film-Team hat diesen für Nowitzki unvergesslichen Tag für "Nowitzki – 41 forever" verfolgt – eine von zwei Dokumentationen, die ab sofort exklusiv in der ZDF-Mediathek zur Verfügung stehen.

Auch diese Tage wurden mit der Kamera dokumentiert, es entstand "Time of your life": In dieser Dokumentation wird das Publikum Zeuge von Nowitzkis Entscheidung, die Basketballschuhe – trotz aller Liebe zum Sport – an den Nagel zu hängen. Der Film von Thomas Pletzinger und seinem Team wirft auch einen Blick in die Zukunft: Was macht ein Superstar des Basketballs ohne Spitzensport?